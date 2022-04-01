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В Азербайджане завершена реализация еще одного проекта техпомощи

В Азербайджане завершена реализация еще одного проекта техпомощи Завершился проект технической помощи “Улучшенное продвижение и маркетинг традиционных продуктов питания”, финансируемый Европейским Союзом и реализуемый в сотрудничестве с Министерством экономики и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСП) пр
Бизнес
1 апреля 2022 г. 15:55
В Азербайджане завершена реализация еще одного проекта техпомощи

Завершился проект технической помощи “Улучшенное продвижение и маркетинг традиционных продуктов питания”, финансируемый Европейским Союзом и реализуемый в сотрудничестве с Министерством экономики и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСП) при Министерстве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Согласно информации, с мая 2019 года проект реализовывался в экономических районах Гянджа-Дашкесан, Газах-Товуз, Губа-Хачмаз, Центральный Аран, Миль-Муган и Ширван-Сальян.

Сегодня состоялось мероприятие, посвященное итогам проекта с участием представителей министерств экономики и сельского хозяйства, представительства Европейского Союза в Азербайджане, МСП, Агентства продовольственной безопасности и других государственных структур, а также международных и местных экспертов.

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