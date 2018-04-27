В Азербайджане зарегистрировано около 250 иностранных предприятий в этом году

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане по состоянию на 1 апреля 2018 года зарегистрировано 7 257 иностранных и 2 218 совместных предприятий.

Как сообщает Report со ссылкой на статданные, таким образом, 6% предприятий и организаций в стране пришлось на долю иностранных, 1,8% - совместных. Количество иностранных предприятий по сравнению с началом года увеличилось на 243 или 3,5%, совместных предприятий – на 53 или 2,5%.

Напомним, что количество предприятий и организаций в январе-марте 2018 года увеличилось на 2,3% и на 1 апреля 2018 года достигло 121 325. Из них 10 580 или 8,7% пришлось на государственные, 1 707 или 1,4% - муниципальные, 109 038 или 89,9% - частные предприятия.