В Азербайджане заработает Служба торговой поддержки Восточного партнерства

Служба торговой поддержки Восточного партнерства поддержит развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Служба торговой поддержки Восточного партнерства поддержит развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом поверенный в делах Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Питер Физингер заявил на открытии в Азербайджане Службы торговой поддержки Восточного партнерства.

По его словам, платформа направлена на развитие торговли в странах-членах Восточного партнерства: "Платформа будет представлена на бизнес-форуме Восточного партнерства, который пройдет в этом году в Чехии, и уже переведена на азербайджанский язык. Основной целью является поддержка развития малого и среднего бизнеса в регионе Восточного партнерства. Также одной из целей ЕС является укрепление торговых отношений с регионом. Эта платформа подразумевает получение связанной с торговлей информации и устранение барьеров для ее ведения", заявил временный поверенный.

По его словам, использование платформы EaP Trade Helpdesk играет важную роль в раскрытии неиспользованного экспортного потенциала Азербайджана. "Эта служба поможет политикам и предприятиям, в том числе МСП, правильно планировать и определять новые рынки и продукты для торговли в регионе Восточного партнерства и ЕС в рамках прочного партнерства между ЕС и Азербайджаном".

Советник исполнительного директора Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы в свою очередь отметил, что запуск данной платформы предоставит азербайджанским экспортерам дополнительный и очень эффективный инструмент для реализации своего неиспользованного экспортного потенциала и послужит первым шагом к успешной реализации различных мероприятий, определенных Стратегией социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы.