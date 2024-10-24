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В Азербайджане запустят систему "Консульская легализация"

В Азербайджане запустят систему "Консульская легализация" 13:05
Бизнес
24 октября 2024 г. 13:38
В Азербайджане запустят систему Консульская легализация

В Азербайджане упростят процесс приема обращений от иностранных инвесторов, планируют внедрить инфосистему "Консульская легализация".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела консульских вопросов Консульского управления Министерства иностранных дел Анар Мамедов на заседании рабочей группы "Вхождение в бизнес".

Он сказал, что в связи с этим подготовлен проект указа об утверждении информационной системы "Консульская легализация", он представлен в соответствующие госорганы.

По его словам, эта инфосистема призвана упростить прием обращений от иностранных юридических лиц, являющихся инвесторами, и направлена на цифровизацию процессов в данной сфере. Следующим шагом станет создание открытой системы электронного реестра, которая позволит предотвращать фальсификацию документов", - сказал Мамедов.

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Версия на английском языке Azerbaijan to launch consular legalization system
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xarici investisiya hüquqi şəxslərin müraciətlərinin qəbulu asanlaşacaq

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