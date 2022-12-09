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В Азербайджане запущена онлайн-продажа билетов на междугородние автобусы

В Азербайджане запущена онлайн-продажа билетов на междугородние автобусы В Азербайджане запущен портал biletim.az для онлайн-продажи билетов на междугородние и межрайонные регулярные автобусные маршруты.
Бизнес
9 декабря 2022 г. 11:01
В Азербайджане запущена онлайн-продажа билетов на междугородние автобусы

В Азербайджане запущен портал biletim.az для онлайн-продажи билетов на междугородние и межрайонные регулярные автобусные маршруты.

Как сообщает Report, портал подготовлен в рамках электронизации услуг, оказываемых Агентством наземного транспорта Азербайджана при министерстве цифрового развития и транспорта, и обеспечению цифровой трансформации в данной сфере.

Портал предлагает ряд преимуществ, таких как экономия времени, клиентская удовлетворенность, увеличение безналичного оборота по стране и пр. Онлайн билетная система поэтапно охватит всех перевозчиков и автовокзалы, оказывающие услуги в данной сфере.

Также вводится в пользование мобильное приложение "Biletim", доступное в App Store и Google Play.

Билеты будут выставляться на продажу за 10 дней до рейса.

Для приобретения билетов пассажиры должны пройти регистрацию на сайте biletim.az. Перед поездкой распечатанный или электронный билет на основе QR-кода необходимо представить на подтверждение водителю или перронному контролеру.

Приобретать билеты в онлайн-режиме посредством портала biletim.az граждане смогут с 15 декабря.

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Версия на английском языке Azerbaijan launching online ticket sales portal for bus routes
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı portalı istifadəyə verilir

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