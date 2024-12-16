О нас

В Азербайджане запущен в тестовом режиме портал "E-KOB evi"

В Азербайджане запущен в тестовом режиме портал "E-KOB evi" Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) запустило портал "E-KOB evi" в тестовом режиме, полный запуск запланирован на следующий год.
Бизнес
16 декабря 2024 г. 15:50
В Азербайджане запущен в тестовом режиме портал E-KOB evi

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) запустило портал "E-KOB evi" в тестовом режиме, полный запуск запланирован на следующий год.

Как сообщает Report, об этом председатель правления KOBİA Орхан Мамедов заявил на церемонии вручения премии "Dayaq".

Он напомнил, что в Бакинском доме МСБ организован "Таможенный склад МСБ", а в городе Худат Хачмазского района начал работу Центр услуг Дома МСБ, упрощающий импортно-экспортные операции предпринимателей.

По словам главы агентства, в следующем году планируется дальнейшее расширение сети Друзей МСБ в регионах.

Орхан Мамедов также сообщил о создании Модельного предприятия МСБ в рамках сотрудничества государства, университетов и частного сектора.

"Это предприятие, оснащенное современным оборудованием, предоставляет предпринимателям возможность проверить теоретические знания на практике и изучить способы оптимизации ресурсов и затрат", - сказал Мамедов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KOBİA: E-KOB evi portalı test rejimində istifadəyə verilib

Экслюзивные новости

Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi