В Азербайджане запущен в тестовом режиме портал "E-KOB evi"

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) запустило портал "E-KOB evi" в тестовом режиме, полный запуск запланирован на следующий год.
Как сообщает Report, об этом председатель правления KOBİA Орхан Мамедов заявил на церемонии вручения премии "Dayaq".
Он напомнил, что в Бакинском доме МСБ организован "Таможенный склад МСБ", а в городе Худат Хачмазского района начал работу Центр услуг Дома МСБ, упрощающий импортно-экспортные операции предпринимателей.
По словам главы агентства, в следующем году планируется дальнейшее расширение сети Друзей МСБ в регионах.
Орхан Мамедов также сообщил о создании Модельного предприятия МСБ в рамках сотрудничества государства, университетов и частного сектора.
"Это предприятие, оснащенное современным оборудованием, предоставляет предпринимателям возможность проверить теоретические знания на практике и изучить способы оптимизации ресурсов и затрат", - сказал Мамедов.