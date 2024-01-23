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В Азербайджане запущен Портал личностного развития

В Азербайджане запущен Портал личностного развития Государственная налоговая служба при Минэкономики в рамках проектов по развитию человеческих ресурсов запустила виртуальную платформу обучения - Портал личностного развития.
Бизнес
23 января 2024 г. 10:33
В Азербайджане запущен Портал личностного развития

Государственная налоговая служба при Минэкономики в рамках проектов по развитию человеческих ресурсов запустила виртуальную платформу обучения - Портал личностного развития.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, данный проект основан на политике формирования конкурентоспособного человеческого капитала, развития, мотивации и концепции видения будущего.

Созданная с учетом международного опыта платформа позволяет сотрудникам налоговой службы обогатить свой опыт личного развития, воспользоваться возможностями тайм-менеджмента и минимизировать потери времени.

Также разработано мобильное приложение портала, которое позволяет сотрудникам подключаться к обучению через мобильные телефоны в любом месте и в любое время.

Платформа под лозунгом "Развивайся, достигай своей цели!" больше ориентирована на электронное обучение, однако также поддерживает гибридное обучение. Использование платформы электронного обучения будет осуществляться на обязательной и добровольной основе. Сотрудники, прошедшие курсы, получат соответствующий сертификат.

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