В Азербайджане заключено более 1,7 млн трудовых договоров

Количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 352,1 тыс. или 25,1% и по состоянию на 1 марта этого года достигло 1 млн 754 тыс.

Количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 352,1 тыс. или 25,1% и по состоянию на 1 марта этого года достигло 1 млн 754 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, в частном секторе в ненефтяной сфере этот показатель вырос на 296,8 тыс. единиц или на 55% и составил 836,7 тыс. единиц.

В феврале текущего года количество действующих трудовых договоров в ненефтяном частном секторе увеличилось на 10,4 тыс. единиц.