О нас

В Азербайджане заключено более 1,7 млн трудовых договоров

В Азербайджане заключено более 1,7 млн трудовых договоров Количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 352,1 тыс. или 25,1% и по состоянию на 1 марта этого года достигло 1 млн 754 тыс.
Бизнес
14 марта 2023 г. 17:35
В Азербайджане заключено более 1,7 млн трудовых договоров

Количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 352,1 тыс. или 25,1% и по состоянию на 1 марта этого года достигло 1 млн 754 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, в частном секторе в ненефтяной сфере этот показатель вырос на 296,8 тыс. единиц или на 55% и составил 836,7 тыс. единиц.

В феврале текущего года количество действующих трудовых договоров в ненефтяном частном секторе увеличилось на 10,4 тыс. единиц.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Number of employment contracts in Azerbaijan up over 25%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

Другие новости из категории

Восстановлен импорт лосося в Азербайджан из 5 стран
Восстановлен импорт лосося в Азербайджан из 5 стран
14 марта 2023 г. 18:55
Азербайджан возобновил экспорт яблочного сока в три страны
Азербайджан возобновил экспорт яблочного сока в три страны
14 марта 2023 г. 18:15
В Азербайджане число активных налогоплательщиков увеличилось на 1%
В Азербайджане число активных налогоплательщиков увеличилось на 1%
14 марта 2023 г. 17:17
Азербайджан начал экспорт оливкового масла в еще одну страну
Азербайджан начал экспорт оливкового масла в еще одну страну
14 марта 2023 г. 17:02
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51
Производство меда увеличилось почти на 10% в Азербайджане
Производство меда увеличилось почти на 10% в Азербайджане
14 марта 2023 г. 15:46
Азербайджан начал поставлять какао-порошок еще из двух стран
Азербайджан начал поставлять какао-порошок еще из двух стран
14 марта 2023 г. 14:45
Азербайджан представит в ООН очередной добровольный национальный обзор
Азербайджан представит в ООН очередной добровольный национальный обзор
14 марта 2023 г. 14:39
К 2025 году доля малых и средних предприятий в ВВП Азербайджана будет доведена до 35%
К 2025 году доля малых и средних предприятий в ВВП Азербайджана будет доведена до 35%
14 марта 2023 г. 14:21
Азербайджан начал импорт железной и стальной проволоки из еще двух стран
Азербайджан начал импорт железной и стальной проволоки из еще двух стран
14 марта 2023 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi