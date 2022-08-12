В Азербайджане заключено более 1,6 млн трудовых договоров

На 1 августа этого года количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане достигло 1 млн 694,1 тыс.

На 1 августа этого года количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане достигло 1 млн 694,1 тыс.

Как передает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, по сравнению с началом 2019 года показатель увеличился на 292,1 тыс. единиц или на 20,8%.

В частном секторе ненефтяного сектора этот показатель увеличился на 261,1 тыс. единиц или 48,4% и составил 801 тысячу.

"Стимулирующая налоговая политика, проводимая более 3 лет, привела к значительным изменениям на рынке труда. Оформление рабочих мест, "отбеливание" фонда заработной платы и обеспечение прозрачности - результат принятых мер", - заявили в ведомстве.