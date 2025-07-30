О нас

В Азербайджане за счет конкурсных закупок экономия бюджета выросла почти на 39%

В Азербайджане за счет конкурсных закупок экономия бюджета выросла почти на 39% В Азербайджане за счет конкурсных закупок экономия бюджета выросла почти на 39 %
Бизнес
30 июля 2025 г. 11:52
В Азербайджане за счет конкурсных закупок экономия бюджета выросла почти на 39%

В первом полугодии 2025 года экономия государственного бюджета Азербайджана за счет конкурсных закупок составила 329 млн манатов, что на 38,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка.

Как уточнили в агентстве, объем сэкономленных средств рассчитывается как разница между ориентировочной стоимостью утвержденных конкурсных закупок и предложенными поставщиками ценами-победителями. Этот показатель считается одним из ключевых индикаторов финансовой эффективности и конкурентности в сфере госзакупок.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda müsabiqə əsaslı satınalmalar hesabına qənaət 39%-ə yaxın artıb

Другие новости из категории

От нефти до высоких технологий: как Ханой и Баку строят экономический мост
От нефти до высоких технологий: как Ханой и Баку строят экономический мост
30 июля 2025 г. 10:51
В Азербайджане число договоров по аренде госимущества увеличилось на 21%
В Азербайджане число договоров по аренде госимущества увеличилось на 21%
29 июля 2025 г. 17:36
В Центре Аграрных Исследований Каспийского Региона “CARCAS” подписан меморандум о сотрудничестве с компанией «Hacıqabul Quşçuluq»
В Центре Аграрных Исследований Каспийского Региона “CARCAS” подписан меморандум о сотрудничестве с компанией «Hacıqabul Quşçuluq»
29 июля 2025 г. 10:33
Азербайджанская компания увеличила чистую прибыль более чем в 2 раза
Азербайджанская компания увеличила чистую прибыль более чем в 2 раза
29 июля 2025 г. 09:55
Азербайджан и Туркменистан провели заседание МПК
Азербайджан и Туркменистан провели заседание МПК
28 июля 2025 г. 17:45
Кабмин принял решение об импорте технически регулируемых товаров
Кабмин принял решение об импорте технически регулируемых товаров
28 июля 2025 г. 17:43
В Баку зафиксирован рост цен на нежилую недвижимость до 20%
В Баку зафиксирован рост цен на нежилую недвижимость до 20%
28 июля 2025 г. 15:11
Азербайджанские ковры будут представлены на выставке во Вьетнаме
ФотоАзербайджанские ковры будут представлены на выставке во Вьетнаме
28 июля 2025 г. 14:54
В Азербайджане изменены Правила ввоза лекарственных средств в гуманитарных целях
В Азербайджане изменены "Правила ввоза лекарственных средств в гуманитарных целях"
28 июля 2025 г. 14:32
В Азербайджане принят новый государственный стандарт в области ИИ
В Азербайджане принят новый государственный стандарт в области ИИ
28 июля 2025 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi