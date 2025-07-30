В Азербайджане за счет конкурсных закупок экономия бюджета выросла почти на 39%

В Азербайджане за счет конкурсных закупок экономия бюджета выросла почти на 39 %

В первом полугодии 2025 года экономия государственного бюджета Азербайджана за счет конкурсных закупок составила 329 млн манатов, что на 38,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка.

Как уточнили в агентстве, объем сэкономленных средств рассчитывается как разница между ориентировочной стоимостью утвержденных конкурсных закупок и предложенными поставщиками ценами-победителями. Этот показатель считается одним из ключевых индикаторов финансовой эффективности и конкурентности в сфере госзакупок.