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В Азербайджане за последние пять лет уволен 41 сотрудник налоговых органов

В Азербайджане за последние пять лет уволен 41 сотрудник налоговых органов В результате служебных расследований, проведенных за последние пять лет в связи с коррупционными правонарушениями и другими негативными обстоятельствами, служба 41 сотрудника налоговых органов была прекращена.
Бизнес
13 октября 2022 г. 12:43
В Азербайджане за последние пять лет уволен 41 сотрудник налоговых органов

В результате служебных расследований, проведенных за последние пять лет в связи с коррупционными правонарушениями и другими негативными обстоятельствами, служба 41 сотрудника налоговых органов была прекращена.

Как передает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, об этом сообщил заместитель начальника Главного управления внутренней безопасности ведомства Шахин Сафаров.

Он добавил, что материалы в отношении 33 сотрудников были направлены в Генпрокуратуру для правовой оценки совершенных ими действий.

"Количество материалов в связи с коррупционными правонарушениями, направленных в Генпрокуратуру для правовой оценки, дает основание говорить о том, что в налоговой системе проводится результативная и довольно эффективная работа по предупреждению случаев коррупции, определению круга лиц, допустивших коррупцию, и ликвидации механизмов, способствующих возникновению этих случаев", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son 5 ildə 41 vergi əməkdaşı işdən kənarlaşdırılıb

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