В Азербайджане за недобросовестную конкуренцию применены штрафы на 2,6 млн манатов в этом году

В январе-сентябре этого года в Азербайджане за факты недобросовестной конкуренции применены финансовые санкции на сумму более 2,6 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламного законодательства Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Шахин Нагиев.
По его словам, возбуждено 26 дел, 18 из которых уже завершены: "Выявлены следующие нарушения - незаконное использование товарного знака других субъектов рынка, использование недобросовестных, недостоверных и тайных методов рекламы, использование любой информации, которая может ввести в заблуждение потребителя, заключение договоров, ограничивающих конкуренцию".