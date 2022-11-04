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В Азербайджане за недобросовестную конкуренцию применены штрафы на 2,6 млн манатов в этом году

В Азербайджане за недобросовестную конкуренцию применены штрафы на 2,6 млн манатов в этом году В январе-сентябре этого года в Азербайджане за факты недобросовестной конкуренции были применены финансовые санкции на сумму более 2,6 млн манатов
Бизнес
4 ноября 2022 г. 12:11
В Азербайджане за недобросовестную конкуренцию применены штрафы на 2,6 млн манатов в этом году

В январе-сентябре этого года в Азербайджане за факты недобросовестной конкуренции применены финансовые санкции на сумму более 2,6 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламного законодательства Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Шахин Нагиев.

По его словам, возбуждено 26 дел, 18 из которых уже завершены: "Выявлены следующие нарушения - незаконное использование товарного знака других субъектов рынка, использование недобросовестных, недостоверных и тайных методов рекламы, использование любой информации, которая может ввести в заблуждение потребителя, заключение договоров, ограничивающих конкуренцию".

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