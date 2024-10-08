В Азербайджане за 9 месяцев выдано льготных кредитов на сумму около 168 млн манатов

В январе-сентябре этого года Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики выдал льготные кредиты на сумму 167,6 млн манатов для финансирования 4 116 проектов.

В январе-сентябре этого года Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики выдал льготные кредиты на сумму 167,6 млн манатов для финансирования 4 116 проектов.

Как сообщает Report, три проекта реализуются на освобожденных от оккупации территориях. На эти проекты выделено 8,1 млн манатов льготных кредитов.

Кроме того, за отчетный период организация выдала в общей сложности 1,8 млн манатов льготных кредитов по 5 "зеленым проектам".

С 1 февраля этого года в рамках механизма поддержки предпринимателей, действующих на освобожденных от оккупации территориях, началось предоставление гарантий и субсидий по кредитам, полученным предпринимателями от банков и небанковских кредитных организаций для проектов, реализуемых на этих территориях. С той даты до 1 октября на основании поступивших обращений были предоставлены гарантии на сумму 12,2 млн манатов по кредитам на общую сумму 15,7 млн манатов, полученным от банков и небанковских кредитных организаций на реализацию 7 проектов.