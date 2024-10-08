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В Азербайджане за 9 месяцев гражданам возвращено более 130 млн манатов НДС

В Азербайджане за 9 месяцев гражданам возвращено более 130 млн манатов НДС За январь-сентябрь этого года физическим лицам было возвращено 130 млн 573,9 тыс. манатов НДС.
Бизнес
8 октября 2024 г. 11:43
В Азербайджане за 9 месяцев гражданам возвращено более 130 млн манатов НДС

За январь-сентябрь этого года физическим лицам было возвращено 130 млн 573,9 тыс. манатов НДС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Это НДС, уплаченный за товары, приобретенные в объектах розничной торговли или общественного питания (за исключением нефтепродуктов и газа, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за медицинские услуги.

Кроме того, в результате расширения охвата проекта "ƏDV geri al" продолжается процесс возврата части НДС, уплаченного физическими лицами-потребителями за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналичным способом у лиц, занимающихся строительством зданий на территории страны.

За 9 месяцев сумма возвращенного НДС за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналичным способом, составила более 16 млн 462,6 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 9 ayda vətəndaşlara 130 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

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