В Азербайджане за 7 месяцев выдано около 282 тысяч сертификатов ASAN İmza

За январь-июль этого года в Азербайджане было выдано 281 510 сертификатов электронной подписи ASAN İmza.

Как Report сообщили в Государственной налоговой службе, это на 24,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период ASAN İmza были предоставлены по 184 978 обращениям. Это на 17,8% меньше по сравнению с годом ранее.

Существует три вида сертификатов электронной подписи "ASAN İmza": сертификаты электронной подписи для физических лиц (граждан), юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также для государственных служащих. Сертификаты электронной подписи для физических лиц предназначены для личного использования. Сертификаты электронной подписи для юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также для государственных служащих дают полномочия представлять коммерческую или государственную организацию и выступать от ее имени.

Сертификаты действительны в течение 3 лет.