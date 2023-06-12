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В Азербайджане за 5 месяцев обслужено свыше 250 тыс. налогоплательщиков

В Азербайджане за 5 месяцев обслужено свыше 250 тыс. налогоплательщиков В январе-мае этого года в центрах обслуживания налогоплательщиков Азербайджана было принято 246 500 человек.
Бизнес
12 июня 2023 г. 14:15
В Азербайджане за 5 месяцев обслужено свыше 250 тыс. налогоплательщиков

В январе-мае этого года в центрах обслуживания налогоплательщиков Азербайджана было принято 246 500 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, им было оказано 467 463 услуг, из которых более 128 тысяч были связаны с ответами на вопросы по налоговому законодательству и администрированию), а более 113 тысяч - с электронными услугами (помощь в составлении и отправке деклараций и отчетов, а также различных заявлений в электронной форме). 88% от общего числа электронных услуг составили 10 видов услуг.

За 5 месяцев от налогоплательщиков поступило более 11,7 тыс. письменных обращений, направлено около 6,5 млн уведомлений (писем) различного рода информативного характера, около 841 тыс. СМС отправлены на номера мобильных телефонов.

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