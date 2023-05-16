В Азербайджане за 4 месяца принято более 200 тыс. налогоплательщиков

В январе-апреле этого года в центрах обслуживания налогоплательщиков Азербайджана было принято 200 859 человек.

В январе-апреле этого года в центрах обслуживания налогоплательщиков Азербайджана было принято 200 859 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, им было оказано 383 576 услуг, из которых более 104 тысяч были связаны с ответами на вопросы по налоговому законодательству и администрированию), а более 97 тысяч - с электронными услугами (помощь в составлении и отправке деклараций и отчетов, а также различных заявлений в электронной форме). 88,6% от общего числа электронных услуг составили 10 видов услуг.

За 4 месяца от налогоплательщиков поступило более 8,9 тыс. письменных обращений, направлено около 5,4 млн уведомлений (писем) различного рода информативного характера, около 811 тыс. СМС отправлены на номера мобильных телефонов.