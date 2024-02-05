В Азербайджане за 18 лет зарегистрировано около 4 млн объектов недвижимости

В 2006-2023 годах Госслужба по вопросам имущества при Министерстве экономики зарегистрировала 3 627 332 права собственности на недвижимое имущество.

В 2006-2023 годах Госслужба по вопросам имущества при Министерстве экономики зарегистрировала 3 627 332 права собственности на недвижимое имущество.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Согласно отчету, 943 362 случая пришлись на первичную регистрацию, а 2 683 970 - повторную регистрацию.

За последние 18 лет 623 726 случаев регистрации пришлись на частные и дачные дома, 1 064 199 - квартиры, 1 783 097 - земельные участки, 77 784 - нежилые помещения, 67 628 - нежилые объекты, 12 694 - имущественные комплексы, 919 - многоэтажные жилые дома.

Самый высокий показатель регистрации недвижимости в Азербайджане был зафиксирован с 2019 по 2023 годы. В прошлом году в стране было зарегистрировано 477 351 право собственности на недвижимость. Это на 25% больше, чем в 2022 году.