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В Азербайджане за 18 лет зарегистрировано около 4 млн объектов недвижимости

В Азербайджане за 18 лет зарегистрировано около 4 млн объектов недвижимости В 2006-2023 годах Госслужба по вопросам имущества при Министерстве экономики зарегистрировала 3 627 332 права собственности на недвижимое имущество.
Бизнес
5 февраля 2024 г. 13:43
В Азербайджане за 18 лет зарегистрировано около 4 млн объектов недвижимости

В 2006-2023 годах Госслужба по вопросам имущества при Министерстве экономики зарегистрировала 3 627 332 права собственности на недвижимое имущество.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Согласно отчету, 943 362 случая пришлись на первичную регистрацию, а 2 683 970 - повторную регистрацию.

За последние 18 лет 623 726 случаев регистрации пришлись на частные и дачные дома, 1 064 199 - квартиры, 1 783 097 - земельные участки, 77 784 - нежилые помещения, 67 628 - нежилые объекты, 12 694 - имущественные комплексы, 919 - многоэтажные жилые дома.

Самый высокий показатель регистрации недвижимости в Азербайджане был зафиксирован с 2019 по 2023 годы. В прошлом году в стране было зарегистрировано 477 351 право собственности на недвижимость. Это на 25% больше, чем в 2022 году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 18 ildə 4 milyona yaxın daşınmaz əmlak dövlət qeydiyyatına alınıb

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