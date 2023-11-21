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В Азербайджане за 10 месяцев этого года принято 73 новых госстандарта

В Азербайджане за 10 месяцев этого года принято 73 новых госстандарта В январе-октябре текущего года Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND при Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка принято 73 новых государственных стандарта.
Бизнес
21 ноября 2023 г. 16:46
В Азербайджане за 10 месяцев этого года принято 73 новых госстандарта

В январе-октябре текущего года Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка принято 73 новых государственных стандарта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

Было отмечено, что 38 стандартов приняты в области сельского хозяйства и продовольствия, 8 - строительных материалов, 5 - экологии, 3 - косметики, 3 - нефтехимии, 4 - тяжелой промышленности - машиностроения, 3 - драгоценных металлов и камней.

Кроме того, за отчетный период внесены изменения в три государственных стандарта, а 51 - вовсе отменен.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 10 ayda 73 yeni dövlət standartı qəbul edilib

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