В Азербайджане выявлены нарушения в маркировке 29 наименований непродовольственных товаров

В Азербайджане выявлены нарушения в маркировке 29 наименований непродовольственных товаров

В январе-апреле текущего года в Азербайджане в ходе контроля потребительского рынка было установлено, что на этикетках 29 наименований непродовольственных товаров, импортированных девятью предприятиями, отсутствовала необходимая информация на азербайджанском языке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

В агентстве подчеркнули, что по всем фактам были направлены официальные уведомления, после чего компании устранили нарушения и обеспечили маркировку продукции на государственном языке.

Сообщается, что предоставление информации на азербайджанском языке на упаковке непродовольственных товаров играет важную роль в защите прав потребителей, снижении рисков и повышении прозрачности на рынке.