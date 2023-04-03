В Азербайджане выявлены нарушения при рекламе банковских услуг

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана выявила нарушения законодательства при осуществлении рекламы банковских услуг в Азербайджане.

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана выявила нарушения законодательства при осуществлении рекламы банковских услуг в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на структуру.

Согласно информации, Государственная служба проводит регулярные просветительские мероприятия относительно соблюдения требований законодательства при проведении рекламной деятельности. В рамках этих мер в местные банки направлялось письмо с требованием не нарушать законодательства, однако в ходе недавнего мониторинга были выявлены случаи несоблюдения требований при размещении рекламы банковских услуг. В данной связи было начато расследование.

Если по результатам расследования будет установлен факт нарушения законодательства, против банков-нарушителей будут приняты правовые меры.