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В Азербайджане выявлены нарушения при рекламе банковских услуг

В Азербайджане выявлены нарушения при рекламе банковских услуг Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана выявила нарушения законодательства при осуществлении рекламы банковских услуг в Азербайджане.
Бизнес
3 апреля 2023 г. 17:05
В Азербайджане выявлены нарушения при рекламе банковских услуг

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана выявила нарушения законодательства при осуществлении рекламы банковских услуг в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на структуру.

Согласно информации, Государственная служба проводит регулярные просветительские мероприятия относительно соблюдения требований законодательства при проведении рекламной деятельности. В рамках этих мер в местные банки направлялось письмо с требованием не нарушать законодательства, однако в ходе недавнего мониторинга были выявлены случаи несоблюдения требований при размещении рекламы банковских услуг. В данной связи было начато расследование.

Если по результатам расследования будет установлен факт нарушения законодательства, против банков-нарушителей будут приняты правовые меры.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bank xidmətlərinin reklamı zamanı qanun pozuntuları aşkarlanıb

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