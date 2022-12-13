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В Азербайджане выявлены два нарушивших антимонопольный закон предприятия

В Азербайджане выявлены два нарушивших антимонопольный закон предприятия Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики возбудило дело по фактам нарушения антимонопольного закона.
Бизнес
13 декабря 2022 г. 14:47
В Азербайджане выявлены два нарушивших антимонопольный закон предприятия

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана возбудила дело по фактам нарушения антимонопольного закона.

Об этом Report передает со ссылкой на Госслужбу.

Согласно сообщению, в ООО «Бакинская фабрика пищи и масла» и Sun Food были направлены обращения с целью предоставить информацию о причинах повышения цен на рынке масла. В частности, речь шла о данных по маргарину, пальмового масла, растительных масел и др.

Однако оба хозяйственных субъекта не предоставили необходимой информации, в результате оба предприятия были оштрафованы на сумму 5 500 манатов каждое.

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Версия на азербайджанском языке İki müəssisə barədə antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması üzrə iş qaldırılıb

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