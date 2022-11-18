В Азербайджане выявлено около 3,5 тыс. человек, работающих без трудового договора

В январе-октябре текущего года в результате проведенных налоговыми органами контрольных мероприятий в Азербайджане выявлено 3484 человека, работающих без трудового договора.

В январе-октябре текущего года в результате проведенных налоговыми органами контрольных мероприятий в Азербайджане выявлено 3484 человека, работающих без трудового договора.

Как передает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, об этом сообщила начальник Управления по надзору за социальным страхованием и трудовыми отношениями Главного управления по экономическому анализу и надзору за учетом ГНС Нигяр Вахабзаде.

По ее словам, при выявлении фактов привлечения сотрудников к работе без заключения трудового договора к работодателям применяются финансовые санкции в размере от 2 тыс. до 6 тыс. манатов.