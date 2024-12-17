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В Азербайджане выявлено 1 258 фактов таможенных нарушений криминального характера

В Азербайджане выявлено 1 258 фактов таможенных нарушений криминального характера В этом году в Азербайджане зафиксировано 33 588 нарушений таможенного законодательства, из которых 1 258 имеют криминальный характер.
Бизнес
17 декабря 2024 г. 13:31
В Азербайджане выявлено 1 258 фактов таможенных нарушений криминального характера

В этом году в Азербайджане зафиксировано 33 588 нарушений таможенного законодательства, из которых 1 258 имеют криминальный характер.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Бахруз Гулиев на Таможенном бизнес-форуме в Баку.

"Среди них 93 факта были связаны с контрабандой наркотиков, изъято 378 кг наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Эти данные подчеркивают важную роль таможенных органов в защите экономики, национальной безопасности, здоровья населения, культурного наследия, экологического баланса и международной торговли от негативных последствий контрабанды", - отметил Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Bəhruz Quliyev: “Bu il Azərbaycanda 1 258 fakt cinayət xarakterli gömrük pozuntusu aşkar edilib”

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