В Азербайджане выявлено 1 258 фактов таможенных нарушений криминального характера

В этом году в Азербайджане зафиксировано 33 588 нарушений таможенного законодательства, из которых 1 258 имеют криминальный характер.

В этом году в Азербайджане зафиксировано 33 588 нарушений таможенного законодательства, из которых 1 258 имеют криминальный характер.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Бахруз Гулиев на Таможенном бизнес-форуме в Баку.

"Среди них 93 факта были связаны с контрабандой наркотиков, изъято 378 кг наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Эти данные подчеркивают важную роль таможенных органов в защите экономики, национальной безопасности, здоровья населения, культурного наследия, экологического баланса и международной торговли от негативных последствий контрабанды", - отметил Гулиев.