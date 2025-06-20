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В Азербайджане выставят на аукцион имущество налоговых должников

В Азербайджане выставят на аукцион имущество налоговых должников 11:50
Бизнес
20 июня 2025 г. 12:05
В Азербайджане выставят на аукцион имущество налоговых должников

В Азербайджане 9 июля состоится очередной аукцион по продаже имущества налоговых должников.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества, торги пройдут в Центре имущественных услуг в Баку.

На аукцион будет выставлено 16 объектов, которые ранее были описаны налоговыми органами: 11 единиц оборудования и 5 земельных участков.

Стартовая цена варьируется от 2 тыс. до 125,9 тыс. манатов, при этом участники обязаны внести задаток в размере 10% от начальной стоимости.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 июля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin əmlakları hərraca çıxarılacaq

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