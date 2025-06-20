В Азербайджане выставят на аукцион имущество налоговых должников

11:50

В Азербайджане 9 июля состоится очередной аукцион по продаже имущества налоговых должников.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества, торги пройдут в Центре имущественных услуг в Баку.

На аукцион будет выставлено 16 объектов, которые ранее были описаны налоговыми органами: 11 единиц оборудования и 5 земельных участков.

Стартовая цена варьируется от 2 тыс. до 125,9 тыс. манатов, при этом участники обязаны внести задаток в размере 10% от начальной стоимости.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 июля.