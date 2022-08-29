В Азербайджане выставят на аукцион 89 объектов госимущества

Государственная служба по вопросам имущества при Минэкономики Азербайджана проведет аукционы по приватизации.

Государственная служба по вопросам имущества при Минэкономики Азербайджана проведет аукционы по приватизации.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно информации, на первый аукцион будет выставлено 10 малых государственных предприятий, 49 транспортных средств, а на следующий - пакет акций 5-ти акционерных обществ, 25 транспортных средств. Таким образом, всего потенциальным инвесторам будет предложено 89 объектов недвижимости.

Большинство выставленных на аукцион малых государственных предприятий и объектов будут приватизированы вместе с земельными участками.