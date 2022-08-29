В Азербайджане выставят на аукцион 89 объектов госимущества

Государственная служба по вопросам имущества при Минэкономики Азербайджана проведет аукционы по приватизации.
Об этом Report сообщили в министерстве.
Согласно информации, на первый аукцион будет выставлено 10 малых государственных предприятий, 49 транспортных средств, а на следующий - пакет акций 5-ти акционерных обществ, 25 транспортных средств. Таким образом, всего потенциальным инвесторам будет предложено 89 объектов недвижимости.
Большинство выставленных на аукцион малых государственных предприятий и объектов будут приватизированы вместе с земельными участками.
С полным списком выставленных на аукцион госпредприятий можно ознакомиться