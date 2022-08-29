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В Азербайджане выставят на аукцион 89 объектов госимущества

В Азербайджане выставят на аукцион 89 объектов госимущества Государственная служба по вопросам имущества при Минэкономики Азербайджана проведет аукционы по приватизации.
Бизнес
29 августа 2022 г. 18:05
В Азербайджане выставят на аукцион 89 объектов госимущества

Государственная служба по вопросам имущества при Минэкономики Азербайджана проведет аукционы по приватизации.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно информации, на первый аукцион будет выставлено 10 малых государственных предприятий, 49 транспортных средств, а на следующий - пакет акций 5-ти акционерных обществ, 25 транспортных средств. Таким образом, всего потенциальным инвесторам будет предложено 89 объектов недвижимости.

Большинство выставленных на аукцион малых государственных предприятий и объектов будут приватизированы вместе с земельными участками.

С полным списком выставленных на аукцион госпредприятий можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 89 dövlət əmlakı hərraca çıxarılacaq

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