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В Азербайджане втрое выросло число дел по антимонопольным нарушениям

В Азербайджане втрое выросло число дел по антимонопольным нарушениям В прошлом году в Азербайджане количество заведенных дел по фактам антимонопольных нарушений и недобросовестной конкуренции выросло в 3 раза, полностью рассмотренные – в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом.
Бизнес
31 января 2023 г. 12:03
В Азербайджане втрое выросло число дел по антимонопольным нарушениям

В прошлом году в Азербайджане количество заведенных дел по фактам антимонопольных нарушений и недобросовестной конкуренции выросло в 3 раза, полностью рассмотренные – в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

М.Аббасбейли отметил, что в общей сложности в прошлом году было заведено 60 дел по фактам антимонопольных нарушений и недобросовестной конкуренции, из которых 48 уже рассмотрены: "В частности, 17 дел были возбуждены по фактам антимонопольных нарушений, в том числе 16 были рассмотрены. и 43 дела по недобросовестной конкуренции из которых 33 были рассмотрены. По рассмотренным делам применены финансовые санкции в размере 6,47 млн манатов".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda antiinhisar və haqsız rəqabət halları üzrə qaldırılmış işlər 3 dəfə artıb

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