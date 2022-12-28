В Азербайджане выросла посевная площадь озимых культур

К 24 декабря этого года в Азербайджане завершился массовый сев озимых культур под урожай 2023 года. На площади 1 054 669,3 гектара посеяны зерновые и зеленые корма.

К 24 декабря этого года в Азербайджане завершился массовый сев озимых культур под урожай 2023 года. На площади 1 054 669,3 гектара посеяны зерновые и зеленые корма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

98,7% посевных площадей, или 1 041 147,5 гектара, заняты под озимые культуры, из которых 646 224,3 гектара приходится на пшеницу, 394 763,2 гектара - ячмень, а 160 гектаров - рожь.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посевная площадь озимых культур под зерновые увеличилась на 2,5%, в том числе посевная площадь пшеницы увеличилась на 7,3%, а ячменя уменьшилась на 4,6%.