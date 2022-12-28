О нас

В Азербайджане выросла посевная площадь озимых культур

В Азербайджане выросла посевная площадь озимых культур К 24 декабря этого года в Азербайджане завершился массовый сев озимых культур под урожай 2023 года. На площади 1 054 669,3 гектара посеяны зерновые и зеленые корма.
Бизнес
28 декабря 2022 г. 17:42
В Азербайджане выросла посевная площадь озимых культур

К 24 декабря этого года в Азербайджане завершился массовый сев озимых культур под урожай 2023 года. На площади 1 054 669,3 гектара посеяны зерновые и зеленые корма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

98,7% посевных площадей, или 1 041 147,5 гектара, заняты под озимые культуры, из которых 646 224,3 гектара приходится на пшеницу, 394 763,2 гектара - ячмень, а 160 гектаров - рожь.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посевная площадь озимых культур под зерновые увеличилась на 2,5%, в том числе посевная площадь пшеницы увеличилась на 7,3%, а ячменя уменьшилась на 4,6%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda payızlıq bitkilərin səpin sahəsi 2 %-dən çox artıb

Самое важное

Азербайджан вручил ноту Франции
Азербайджан вручил ноту Франции
28 декабря 2022 г. 17:31
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Ильхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
ФотоИльхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
27 декабря 2022 г. 21:55
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
26 декабря 2022 г. 09:37
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
24 декабря 2022 г. 21:51
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
24 декабря 2022 г. 19:07
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi