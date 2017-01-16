Розничный товарооборот в Азербайджане вырос

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В 2016 году в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 30,2 млрд. манатов, что на 1,5% больше, чем в 2015 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий вырос в реальном выражении на 2,1%, непродовольственных товаров - на 0,8% и составил 15,1 млрд. манатов.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 49,9% средств на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 17,4% - текстильные товары, одежду и обувь, 6,3% - электрические товары и мебель, 5,6% - автомобильное топливо, 1,4% - фармацевтические и медицинские товары, 0,8% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и иные товары, 18,6% - иные непродовольственные товары.

Так, продажи текстильных товаров, одежды и обуви выросли на 0,9% - до 5 244,8 млн. манатов, электротоваров и мебели – на 1,5% - до 1 912,9 млн. манатов, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатных изделий – на 1,4% - до 234,8 млн. манатов, фармацевтических и медицинских товаров – на 1,9% - до 419,8 млн. манатов, автомобильного топлива сократились на 1,6 % и составили 1 681,5 млн. манатов.

В прошлом году 10,9% потребительских товаров продано юридическими лицами, 55,7% - индивидуальными предпринимателями, 33,4% - на рынках и ярмарках. Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 261,0 манатов, что в номинальном выражении на 36,1 маната или 16,1% больше, чем в 2015 году. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 130,3 маната, непродовольственных товаров – 130,7 маната.