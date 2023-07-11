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В Азербайджане выносятся на торги семь мелких государственных предприятий и объектов

В Азербайджане выносятся на торги семь мелких государственных предприятий и объектов Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана проведет очередной аукцион по приватизации мелких государственных предприятий и объектов.
Бизнес
11 июля 2023 г. 10:17
В Азербайджане выносятся на торги семь мелких государственных предприятий и объектов

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана проведет очередной аукцион по приватизации мелких государственных предприятий и объектов.

Как сообщили Report в Госслужбе, на торги будут вынесены 7 единиц госимущества.

На торги вынесены подсобное хозяйство в поселке Шурабад Хызинского района, подсобное хозяйство в селе Гейдарабад Саатлинского района, Дом культуры в поселке Милабад Бейлаганского района, магазин №7/9 на улице Хиябани в городе Имишли, клуб в селе Шенлик Агджабединского района, столовая в селе Махамалар Бялакянского района, нежилое строение в селе Гаргучаг Геранбойского района.

Стартовая цена на объекты имущества варьируется в пределах 1 300 – 102 500 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 7 kiçik dövlət müəssisəsi və obyekti hərraca çıxarılır

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