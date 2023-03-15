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В Азербайджане выделен льготный кредит на проект по производству вентиляционных труб

В Азербайджане выделен льготный кредит на проект по производству вентиляционных труб Фонд развития предпринимательства Министерства экономики выделил ООО Vent льготный кредит в размере 495 тыс. манатов на проект по производству вентиляционных труб.
Бизнес
15 марта 2023 г. 16:40
В Азербайджане выделен льготный кредит на проект по производству вентиляционных труб

Фонд развития предпринимательства Министерства экономики выделил ООО Vent льготный кредит в размере 495 тыс. манатов на проект по производству вентиляционных труб.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров.

Напомним, что в 2022 году Фонд развития предпринимательства предоставил 145,9 млн манатов льготных кредитов на финансирование 2 726 инвестиционных проектов общей стоимостью 399,4 млн манатов. Это кредиты способствовали созданию более 3 000 новых рабочих мест. Из выданных кредитов 59,8% приходится на сельское хозяйство, 23,9% - на производство и переработку промышленной продукции, 6,5% - на туризм и 9,9% - на другие виды деятельности (образование, медицина и др.). 70,6% льготных кредитов приходится на регионы, 29,4%- на Баку и Абшерон.

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