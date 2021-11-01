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В Азербайджане введут пошлину на Документ о поощрении инвестиций

В Азербайджане введут пошлину на Документ о поощрении инвестиций Желающие получить документ о поощрении инвестиций в Азербайджане заплатят за него государственную пошлину в размере 70 манатов.
Бизнес
1 ноября 2021 г. 13:34
В Азербайджане введут пошлину на Документ о поощрении инвестиций

Для получения Документа о поощрении инвестиций в Азербайджане, дающее право на льготы при экспорте продукции, размер государственной пошлины составит 70 манатов.

Как сообщает Report, это предложено в дополнениях и изменениях к закону "О государственной пошлине".

Кроме того, согласно соответствующему законопроекту, госпошлина в размере

- 50 манатов будет взиматься на выдачу разрешения на использование водных объектов для специальных целей;

- 50 манатов на выдачу экспертного заключения государственной экологической экспертизы;

- 50 манатов на получение статуса горно-рудникового отвода участкам недр для добычи полезных ископаемых, разрешения на строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- 50 манатов за предоставление статуса горного отвода участкам недр для геологического изучения;

- 100 манатов за присвоение статуса уполномоченного экономического оператора;

- 2 000 манатов на выдачу решения об аккредитации юридического лица для проведения спортивных азартных игр;

- 50 манатов на выдачу акта ввода в эксплуатацию электроустановок, превышающих предел мощности, установленный соответствующим органом исполнительной власти;

- 20 манатов на выдачу свидетельства на экспорт культурных ценностей.

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Версия на английском языке Azerbaijan to levy duty for investment promotion document
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda investisiya təşviqi sənədi almaq üçün rüsum tutulacaq

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