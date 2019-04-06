В Азербайджане введут пошлину на экспорт лука, капусты и картошки.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Розничный рынок постоянно находится под наблюдением, проводятся мониторинги. В центре же внимания – товары повседневного спроса. Цены на лук растут уже около месяца», - сказал министр.

По его словам, подорожание затронуло также картошку и капусту. Сейчас, отметил Мустафаев, министерство выясняет причины такого развития событий. При этом он добавил, что на рынке не наблюдается искусственного роста цен.

«Правительство в связи с ситуацией примет соответствующие меры. На экспорт лука, капусты и картошки будут введены пошлины. Отмечу, что на экспорт лука уже применялась специфическая экспортная пошлина – 60 центов на килограмм, которую мы хотим ликвидировать. При этом мы продолжим проводить мониторинги на рынке. Надеемся, в результате проведенных мер цены на рынке стабилизируются», - сказал глава Минэкономики.