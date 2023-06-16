В Азербайджане введены в эксплуатацию пять месторождений полезных ископаемых

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов организовали очередной аукцион по

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов организовали очередной аукцион по сдаче в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

В эксплуатацию введены песчано-гравийные месторождения "Билистан" и "Мачахи" в Исмаиллы площадью 7 и 3 гектара соответственно, песчано-гравийное месторождение "Силейли" площадью 8 гектаров в Габале, месторождение глины "Бабазенен I" площадью 6 гектаров в Сальяне, песчано-гравийное месторождение "Гаргарчай III" площадью 15,3 гектара в Агджабеди.