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В Азербайджане введены в эксплуатацию пять месторождений полезных ископаемых

В Азербайджане введены в эксплуатацию пять месторождений полезных ископаемых Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов организовали очередной аукцион по
Бизнес
16 июня 2023 г. 17:07
В Азербайджане введены в эксплуатацию пять месторождений полезных ископаемых

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов организовали очередной аукцион по сдаче в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

В эксплуатацию введены песчано-гравийные месторождения "Билистан" и "Мачахи" в Исмаиллы площадью 7 и 3 гектара соответственно, песчано-гравийное месторождение "Силейли" площадью 8 гектаров в Габале, месторождение глины "Бабазенен I" площадью 6 гектаров в Сальяне, песчано-гравийное месторождение "Гаргарчай III" площадью 15,3 гектара в Агджабеди.

Со списком месторождений полезных ископаемых, введенных в эксплуатацию посредством аукциона, можно ознакомиться здесь.

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