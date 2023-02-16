В Азербайджане введены в эксплуатацию пять месторождений полезных ископаемых

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики совместно с Государственным агентством по использованию ресурсов минерального сырья при Министерстве экологии и природных ресурсов провел очередной аукцион по вводу в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.
Об этом Report сообщили в Государственной службе.
Согласно информации, сданы в эксплуатацию 22 гектара месторождения песка “Шурабад” в Хызы, 3,22 гектара “Гёямтала” в Балакяне, 20 гектаров месторождения глины "Ашагы Салахлы" и 25 гектаров месторождения цементного сырья “Даш Салахлы-III” в Газахе и 6 гектаров месторождения вулканического пепла “Аджыдере” в Агстафе.
С перечнем месторождений полезных ископаемых, введенных в эксплуатацию посредством аукциона, можно ознакомиться здесь: