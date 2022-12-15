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В Азербайджане введены в эксплуатацию еще два месторождения полезных ископаемых

В Азербайджане введены в эксплуатацию еще два месторождения полезных ископаемых На очередных торгах, проведенных Центром организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана совместно с Государственным агентством по использованию минеральных сырьевых ресурсов министерства экологии
Бизнес
15 декабря 2022 г. 17:37
В Азербайджане введены в эксплуатацию еще два месторождения полезных ископаемых

На очередных торгах, проведенных Центром организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана совместно с Государственным агентством по использованию минеральных сырьевых ресурсов министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), в эксплуатацию были введены соответственно 3,9 га и 9,6 га территории месторождений известняка "Гюльбахт" и "Вулкан", расположенных в Гарадагском районе Баку.

Report сообщает об этом со ссылкой на Госслужбу.

Со списком введенных в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых и победителей можно ознакомиться по ссылке.

6 января 2023 года пройдут очередные торги по введению в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых, где будут выставлены 53 гектара по 8 лотам месторождения супеси "Бабазанан-III".

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