В Азербайджане разыграны 7 месторождений полезных ископаемых

На очередном аукционе, проведенном совместно Центром организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и приро

На очередном аукционе, проведенном Центром организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества (ГСВИ) при Министерстве экономики и Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов, были разыграны права на эксплуатацию 7 месторождений полезных ископаемых.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ГСВИ.

Согласно информации, на аукцион были выставлены месторождения глины “Гобу” и известняка “Гюздек” в Абшероне площадью по 5 га, песчано-гравийное месторождение “Гаргарчай” в Агдаме площадью 5 га, месторождение гематита “Алабашлы” в Шамкире площадью 5,34 га, плагиопорфировое месторождение “Гызылджа” в Гейгеле площадью 3 га, песчано-гравийное месторождение “Горхмазоба” площадью 25 гектаров в Губе и "Шахмалы" площадью 2 гектара в Агджабеди.