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В Азербайджане разыграны 7 месторождений полезных ископаемых

В Азербайджане разыграны 7 месторождений полезных ископаемых На очередном аукционе, проведенном совместно Центром организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и приро
Бизнес
6 апреля 2023 г. 18:22
В Азербайджане разыграны 7 месторождений полезных ископаемых

На очередном аукционе, проведенном Центром организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества (ГСВИ) при Министерстве экономики и Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов, были разыграны права на эксплуатацию 7 месторождений полезных ископаемых.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ГСВИ.

Согласно информации, на аукцион были выставлены месторождения глины “Гобу” и известняка “Гюздек” в Абшероне площадью по 5 га, песчано-гравийное месторождение “Гаргарчай” в Агдаме площадью 5 га, месторождение гематита “Алабашлы” в Шамкире площадью 5,34 га, плагиопорфировое месторождение “Гызылджа” в Гейгеле площадью 3 га, песчано-гравийное месторождение “Горхмазоба” площадью 25 гектаров в Губе и "Шахмалы" площадью 2 гектара в Агджабеди.

С перечнем месторождений полезных ископаемых, разыгранных посредством аукциона, можно ознакомиться здесь.

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