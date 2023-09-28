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В Азербайджане введены в эксплуатацию 13 месторождений полезных ископаемых

В Азербайджане введены в эксплуатацию 13 месторождений полезных ископаемых Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики совместно с Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов провел очередной аукцио
Бизнес
28 сентября 2023 г. 16:40
В Азербайджане введены в эксплуатацию 13 месторождений полезных ископаемых

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики совместно с Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов провел очередной аукцион по сдаче в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Об этом сообщает Report со ссылкой на государственную службу.

Согласно информации, на аукционе выставлены месторождения “Човдар” (7 га) в Дашкесанском районе, “Юхары Салахлы” (22 га) в Агстафе, “Ашагы Заямчай” (2 га) в Товузе, “Ашагы Заямчай” (4 га) в Шамкире, “Юго-западное крыло Гилгилчая” (18 га) в Шабране, “Юго-западное крыло Гилгилчая” (10 га) и “Гилгилчай III” (2 га) в Сиязани, “Курмюкчай” (18 га) в Гахе, “Шахгая” (3,7 га) и “Шонгар” (7 га) в Гарадаге, “Сойлен” (0,8 га) в Тертере, “Билистан II” (3,1 га) в Исмаиллы, “Турьянчай III” (4 га) в Габале.

С результатами аукциона можно ознакомиться по этой ссылке: https://clck.ru/35tBqB

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