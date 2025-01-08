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В Азербайджане введены налоговые льготы для проектов ГЧП и зеленой экономики

В Азербайджане введены налоговые льготы для проектов ГЧП и зеленой экономики 12:06
Бизнес
8 января 2025 г. 12:39
В Азербайджане введены налоговые льготы для проектов ГЧП и зеленой экономики

В Азербайджане введены налоговые льготы для поддержки проектов в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) и зеленой экономики.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, одна из ключевых поправок в Налоговый кодекс, вступивших в силу с 1 января 2025 года, касается поощрения проектов по производству электроэнергии из возобновляемых источников.

Налоговые льготы предоставляются для реализации проектов, связанных с оказанием услуг, созданием и управлением необходимой инфраструктуры в рамках ГЧП и производства электроэнергии из ВИЭ.

Частным партнерам и производителям, задействованным в проектах ГЧП и зеленой энергетике, предоставляются льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, а также на НДС при импорте (товаров и оборудования). Срок действия налоговых льгот определяется в договорах, но не может превышать 30 лет.

В ведомстве отметили, что эти меры направлены на улучшение инвестиционного климата, привлечение частных и иностранных инвестиций в ключевые секторы экономики и поддержку проектов, реализуемых частным сектором с обязательствами государства по закупке электроэнергии.

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Версия на английском языке Azerbaijan introduces tax incentives to support public-private partnership and green economy projects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı çərçivəsində vergi təşviqləri verilib

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