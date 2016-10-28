В Азербайджане введен запрет на ввоз некоторых товаров из Дубая

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Государственный таможенный комитет Азербайджана ввел запрет на ввоз в страну некоторых товаров из Дубая (ОАЭ).

Как отмечает Report, об этом говорится в месседже, направленном клиентам местной компанией карго "Camex".

Отмечается, что среди запрещенных товаров - парфюмерия, "Power bank" (резервные энергоустройства для мобильных приборов), "Segway" и пр.

"До сих пор поставки осуществлялись. Однако несколько раз наш товар задерживали на таможне. Поэтому мы перестали привозить эти товары", - заявили клиентам сотрудники компании, осуществляющей грузоперевозки.

Как сообщил Report представитель компании, Государственный таможенный комитет (ГТК) объясняет причину тем, что товары представляют опасность.

В связи с вопросом из ГТК заявили Report, что ввоз в Азербайджан всех товаров регулируется в рамках действующего законодательства: "В случае, если товар отвечает требованиям законодательства, никаких проблем нет".