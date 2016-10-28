 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане введен запрет на ввоз некоторых товаров из Дубая

    Компании, осуществляющие грузоперевозки, связывают это с запретом ГТК

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Государственный таможенный комитет Азербайджана ввел запрет на ввоз в страну некоторых товаров из Дубая (ОАЭ).

    Как отмечает Report, об этом говорится в месседже, направленном клиентам местной компанией карго "Camex".

    Отмечается, что среди запрещенных товаров - парфюмерия, "Power bank" (резервные энергоустройства для мобильных приборов), "Segway" и пр.

    "До сих пор поставки осуществлялись. Однако несколько раз наш товар задерживали на таможне. Поэтому мы перестали привозить эти товары", - заявили клиентам сотрудники компании, осуществляющей грузоперевозки.

    Как сообщил Report представитель компании, Государственный таможенный комитет (ГТК) объясняет причину тем, что товары представляют опасность.

    В связи с вопросом из ГТК заявили Report, что ввоз в Азербайджан всех товаров регулируется в рамках действующего законодательства: "В случае, если товар отвечает требованиям законодательства, никаких проблем нет". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi