В Азербайджане введен упрощенный режим налогообложения для грузоперевозок

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, в Азербайджане налогоплательщики, осуществляющие грузоперевозки в пределах страны, учитывая 30-процентный лимит в течение квартала, будут подпадать под систему упрощенного налогообложения или налога на прибыль (дохо

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, в Азербайджане налогоплательщики, осуществляющие грузоперевозки в пределах страны, учитывая 30-процентный лимит в течение квартала, будут подпадать под систему упрощенного налогообложения или налога на прибыль (доход) с установленной ставкой 2%.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС) при Министерстве экономики.

Согласно правилам, если годовой оборот превысит 200 тыс. манатов, налогоплательщики будут обязаны зарегистрироваться для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Отмечается, что в отношении лиц, занимающихся пассажирскими перевозками, сохраняется существующий налоговый режим. Им (за исключением такси) предоставляется право добровольно зарегистрироваться в качестве плательщика НДС и продолжать уплату налога на прибыль (доход) и НДС, если они получают оплату за услуги в безналичной форме.