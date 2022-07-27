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В Азербайджане вступил в силу закон “Об инвестиционной деятельности”

В Азербайджане вступил в силу закон “Об инвестиционной деятельности” Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона ”Об инвестиционной деятельности".
Бизнес
27 июля 2022 г. 18:41
В Азербайджане вступил в силу закон “Об инвестиционной деятельности”
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона ”Об инвестиционной деятельности".

Как сообщает Report, согласно указу, основной целью государственной политики в области инвестиционной деятельности является обеспечение устойчивого экономического развития за счет местных и иностранных инвестиций, развитие конкурентоспособных отраслей производства и услуг, внедрение новых технологий и инноваций в экономику.

Основными направлениями государственной политики в сфере инвестиционной деятельности являются:

- формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе усиление свободной конкурентной среды;

- защита прав и законных интересов инвесторов, а также инвестиций;

- создание равных возможностей для инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности;

- обеспечение стабильности условий осуществления инвестиционной деятельности;

- приватизация, реструктуризация и оздоровление государственного имущества;

- поддержка инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики;

- оцифровка и предоставление инвесторам услуг, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности, на основе принципа “одного окна”.

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Версия на английском языке Azerbaijan enacts Law on Investment Activity
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” qanun qüvvəyə minib

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