В Азербайджане вступил в силу закон “Об инвестиционной деятельности”

Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона ”Об инвестиционной деятельности".
Как сообщает Report, согласно указу, основной целью государственной политики в области инвестиционной деятельности является обеспечение устойчивого экономического развития за счет местных и иностранных инвестиций, развитие конкурентоспособных отраслей производства и услуг, внедрение новых технологий и инноваций в экономику.
Основными направлениями государственной политики в сфере инвестиционной деятельности являются:
- формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе усиление свободной конкурентной среды;
- защита прав и законных интересов инвесторов, а также инвестиций;
- создание равных возможностей для инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности;
- обеспечение стабильности условий осуществления инвестиционной деятельности;
- приватизация, реструктуризация и оздоровление государственного имущества;
- поддержка инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики;
- оцифровка и предоставление инвесторам услуг, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности, на основе принципа “одного окна”.