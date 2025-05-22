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В Азербайджане вступил в силу ряд изменений, связанных с рекламой

В Азербайджане вступил в силу ряд изменений, связанных с рекламой Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в законы "О защите прав потребителей", "О виноградарстве и виноделии", "О лекарственных средствах" и "О рекламе".
Бизнес
22 мая 2025 г. 16:10
В Азербайджане вступил в силу ряд изменений, связанных с рекламой

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в законы "О защите прав потребителей", "О виноградарстве и виноделии", "О лекарственных средствах" и "О рекламе".

Как сообщает Report, изменения предусматривают включение "цифровых платформ, являющихся носителями рекламы" (интернет-информационные ресурсы, информационно-телекоммуникационные сети или их мобильные приложения, используемые для размещения рекламы) в сферу регулирования закона "О рекламе". Это регулирование будет применяться в случаях, когда реклама адресована потребителям рекламы, находящимся на территории Азербайджана.

Кроме того, закон определяет статус лиц, осуществляющих рекламную деятельность на цифровых платформах, являющихся носителями рекламы, используя свое влияние за материальное вознаграждение, и установление требований к рекламе на цифровых платформах, предоставляемой такими лицами.

Законопроект вводит понятие "цифровой платформенный инфлюенсер" и обязывает таких лиц обозначать рекламный контент специальными пометками - "реклама", "спонсорство", "на правах рекламы" и "партнерство". Также запрещается создавать фейковые аккаунты для предоставления информации о рекламируемом товаре, а также формировать ложные представления об использовании товаров.

Также согласно изменению в закон "О лекарственных средствах", рекламодатель лекарственных и медицинских средств, методов лечения, профилактики, диагностики и реабилитации должен предоставить инфлюенсеру цифровой платформы необходимые документы на основании его требования.

Кроме того, запрещена реклама крепких алкогольных напитков (выше 5°) на цифровых платформах. Новые нормы усиливают требования к сертифицированной продукции - реклама такой продукции возможна только при наличии соответствующих документов.

Отмечается, что поправки призваны усилить защиту прав потребителей и повысить эффективность государственного контроля в сфере рекламы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda reklamla bağlı bir sıra dəyişikliklər qüvvəyə minib

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