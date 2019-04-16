​В Азербайджане все больше предпринимателей регистрируются онлайн

В первом квартале этого года число зарегистрированных в электронном порядке юридических лиц в Азербайджане увеличилось на 8,1%, физических лиц - 28,5%, обществ с ограниченной ответственностью с местным капиталом - 11,3%.

Как сообщает Report, об этом гендиректор департамента государственной регистрации и контроля за учетом министерства налогов Алекпер Мамедов заявил на пресс-конференции в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По его словам, удельный вес электронной регистрации в созданных в марте ООО составил 87,8%.

"С начала этого года государственную регистрацию (включая регистрацию НДС и открытие банковского счета) можно проводить за одну процедуру. Мы устранили необходимость подтверждать электронную заявку электронной подписью. В результате количество процедур регистрации юридических лиц сократилось с 3 до 1, а время - до 20 минут, а объем средств и число документов для начала бизнеса сокращены до нуля", - сказал Мамедов.