​В Азербайджане временно приостановлена продажа акцизных товаров посредством пластиковых карт

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане с 12 января временно приостановлена продажа некоторых акцизных товаров (спиртных напитков) посредством пластиковых карт.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель министра налогов Сахиб Алекперов в интервью каналу AzTV.

Отмечается, что решение принято на основе обращения предпринимателей к главе государства.

"В учреждениях торговли и общественного питания республики для этих целей установлено свыше 86 тыс. POS-терминалов. На сегодняшний день имеется свыше 6 млн. карт. Однако существуют проблемы в оформлении документов для реализации спиртных напитков посредством карт. По имеющейся у нас информации, существуют многочисленные обращения предпринимателей как в Администрацию президента, так и к нам. С учетом этого господин президент поручил временно приостановить внедрение этих правил", - отметил замминистра.

"Думаем, что после завершения подготовительных работ будет принято иное решение в связи с данным вопросом", - добавил С.Алекперов.