В Азербайджане возобновляются аукционы по приватизации

В Азербайджане вновь пройдут аукционы по приватизации, прерванные в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

В Азербайджане вновь пройдут аукционы по приватизации, прерванные в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Согласно информации, очередной аукцион Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве проведет 18 августа. Всего на аукцион будут выставлены 35 объектов госимущества. Из них 34 -малые госпредприятия, 1 – незаконченное строение. С полным списком имущества, выставленного на аукцион, можно ознакомиться здесь.

Лица, желающие принять участие в торгах, должны пройти регистрацию на официальном сайте службы emlak.gov.az (или на портале по приватизации (privatization.az), собственности и получить статус заказчика, оплатив 10% начальной аукционной цены объекта. В день аукциона каждый сможет подключиться к онлайн-приватизации через раздел по аукционам портала электронных услуг e-emdk.gov.az.