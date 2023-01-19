В Азербайджане возобновили деятельность 9 тысяч юридических лиц

В 2022 году количество юридических лиц, возобновивших деятельность в Азербайджане, увеличилось на 23,4% и составило 9 001.

В 2022 году количество юридических лиц, возобновивших деятельность в Азербайджане, увеличилось на 23,4% и составило 9 001.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Отмечается, что за последний год число возобновивших деятельность плательщиков НДС увеличилось на 24%.

На 1 января этого года в Азербайджане насчитывалось 1 млн 400 тыс. 824 налогоплательщика. За отчетный период количество коммерческих организаций увеличилось на 10,5%.