В Азербайджане возможно создание платформы по трудоустройству

В следующем году в Азербайджане планируется создание платформы по трудоустройству.

В следующем году в Азербайджане планируется создание платформы по трудоустройству.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Caspian Energy Club и главный исполнительный директор Caspian Energy International Media Group Тельман Алиев на мероприятии, посвященном актуальным вопросам логистики и торговли CEO MeetUp Logistics&Trade в Баку.

"Мы хотим реализовать эту идею в качестве социального проекта. У нас широкая аудитория предпринимателей. Кроме того, мы сотрудничаем с университетами и другими учреждениями. Нам бы хотелось, чтобы платформа была полностью бесплатной. До этого мы передавали проект Министерству труда и социальной защиты населения. Председатель Государственного агентства по занятости Мустафа Аббасбейли давно хотел воплотить его в жизнь, но пока это не удалось. Поэтому я предлагаю реализовать проект совместно с предпринимателями," - отметил он.