​В Азербайджане возможно создание новой структуры по проверке предпринимателей

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ "В целом, я против плановых проверок в сфере предпринимательства. Считаю, что они неэффективны. Мы подготовили свои предложения по данному вопросу".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов, коснувшись вопроса об увеличении случаев злоупотребления в результате приостановок проверок предпринимателей.

По его словам, соответствующие структуры должны проводить проверки по результатам лабораторных анализов продаваемых на рынке потребительских товаров: "Это должно относиться и к импортируемым товарам. Некачественные продукты надо выявлять на рынках".

"В соответствии с поручением главы государства необходимо ввести изменения в сферу проверок объектов предпринимательства, изучить и внедрить зарубежный опыт. Конечно, реформы будут. В ближайшее время будут представлены предложения. Эту сферу необходимо усовершенствовать, и в случае необходимости, создать новую структуру", - добавил Р.Гасанов