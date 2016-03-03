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    ​В Азербайджане возможно создание новой структуры по проверке предпринимателей

    Это мнение выразил председатель Госкомитета по по стандартизации, метрологии и патентам

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ "В целом, я против плановых проверок в сфере предпринимательства. Считаю, что они неэффективны. Мы подготовили свои предложения по данному вопросу".

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов, коснувшись вопроса об увеличении случаев злоупотребления в результате приостановок проверок предпринимателей.

    По его словам, соответствующие структуры должны проводить проверки по результатам лабораторных анализов продаваемых на рынке потребительских товаров: "Это должно относиться и к импортируемым товарам. Некачественные продукты надо выявлять на рынках".

    "В соответствии с поручением главы государства необходимо ввести изменения в сферу проверок объектов предпринимательства, изучить и внедрить зарубежный опыт. Конечно, реформы будут. В ближайшее время будут представлены предложения. Эту сферу необходимо усовершенствовать, и в случае необходимости, создать новую структуру", - добавил Р.Гасанов 

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