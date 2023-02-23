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В Азербайджане возможна недобросовестная конкуренция в связи с продажей турецких товаров

В Азербайджане возможна недобросовестная конкуренция в связи с продажей турецких товаров В Азербайджане насчитывается большое количество пользователей цифровых рынков, и за последние два года это число значительно увеличилось, самая большая доля в этой области принадлежит турецкой платформе Trendyol.
Бизнес
23 февраля 2023 г. 16:17
В Азербайджане возможна недобросовестная конкуренция в связи с продажей турецких товаров

В Азербайджане насчитывается большое количество пользователей цифровых рынков, и за последние два года это число значительно увеличилось. Самая большая доля в этой области принадлежит турецкой платформе Trendyol.

Как сообщает Report, об этом заявил главный советник отдела недобросовестной конкуренции и надзора за рекламным законодательством Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Джавид Сулейманлы на научной конференции "Роль Гейдара Алиева в формировании конкурентоспособной экономики".

Он отметил, что возможна недобросовестная конкуренция, связанная с продажами Trendyol в Азербайджане, особенно продукции турецкого производства: "Предположим, что у некого субъекта, сотрудничающего с Trendyol, есть розничный магазин в Баку, где продается та же продукция, что и на Trendyol. У этого магазина есть расходы на аренду, НДС и таможенные пошлины. Естественно, данный ритейлер не может конкурировать на азербайджанском рынке с Trendyol. Какие шаги следует предпринять в этом направлении? К примеру, открытие представительства Trendyol и других платформ, которые осуществляют большие объемы продаж в Азербайджан, где была бы сконцентрировано 30-40% наиболее продаваемой продукции".

Он подчеркнул, что самая большая проблема, с которой сталкиваются в вопросе регулирования цифровых рынков, заключается в том, что существует нехватка профессионалов в этой сфере.

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